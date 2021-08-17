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Стало відомо ім'я бійця, який загинув вчора на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий Артем Мазур. Він отримав несумісне з життям поранення в результаті снайперського вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Приютівської громади (Кіровоградська область).

Повідомляється, що від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону Артем Мазур, 1995 року народження.

"У загиблого залишилася дружина і мати. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава Герою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС йшлося про загибель українського військового внаслідок обстрілів противника.

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