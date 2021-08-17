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Стало известно имя бойца, погибшего вчера на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Артем Мазур. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Приютовской общины (Кировоградская область).

Сообщается, что от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона Артем Мазур, 1995 года рождения.

"У погибшего осталась жена и мать. Выражаем искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты. Вечная память и слава Герою", - говорится в сообщении.

Напомним, в утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорилось о гибели украинского военного в результате обстрелов противника.

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ДонбассООС