Стало відомо, що екс-керівництво АРМА намагалося перекласти провину за вкрадені 400 тисяч доларів на безробітного

За даними правоохоронців, керівництво АРМА вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке було під контролем установи. Мова про кошти у сумі близько 400 тис. доларів, на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА. Потім ці кошти АРМА перерахувало на рахунок безробітного 25-річного Ігоря Короля.

В ході судового засідання Ігор Король повідомив, що протягом кількох місяців жив у селі зі своєю бабусею, і тому органи слідства не могли знайти його за місцем прописки. За словами Короля, весь цей час він працював на будівництві, заробляючи близько 13 тисяч гривень на місяць.

На судове засідання для отримання рішення про обрання міри запобіжного заходу Ігор Король прийшов з адвокатом із Центру надання безоплатної правової допомоги. За його словами, він розірвав договір із іншим адвокатом, бо його послуги коштували занадто багато.

Слідчі ДБР вважають Ігоря Короля підставною особою. Але в.о. голови АРМА Віталій Сигидин та його заступник Володимир Павленко у суді свою вину не визнають і заявляють про те, що це саме Ігор Король та адвокати вчинили злочин, а посадовці АРМА стали їх жертвами.

За версією ДБР, співучасницею корупційної схеми була Світлана Сєрокурова - адвокат Ігоря Короля. Після того, як Король отримав від АРМА 400 тисяч доларів, частину цієї суми він одразу ж перерахував на її рахунок.

За версією Сєрокурової, організаторами злочину є топпосадовці АРМА та Ігор Король.

"Ігор Король прийшов до мене, щоб придбати компанію. Я допомагала йому оформлювати договори. Він виглядав солідно, від нього пахло дорогими парфумами, він був на гарному авто, - розповіла свою версію вона. - Я так і не зрозуміла, чому він перерахував на мій банківський рахунок понад мільйон гривень, бо на дзвінки він не відповідав".