Стало відомо число САУ, які Україні передала Німеччина

Україна отримала 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які вже стали частиною арсеналу української артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника.
"Тепер не заздріть російським ордам в Україні. Земля під ногами горітиме. Дуже буквально. Спасибі Олафу Шольцу за 7 самохідних гаубиць. Але нам потрібно більше важкої зброї, щоб вигнати російських варварів", - написав Мельник.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про отримання Україною самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
Також він перечислив ту артилерію, яка зараз є на озброєнні в ЗСУ.