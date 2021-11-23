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Стало відомо, що Бюро економічної безпеки вже зі співробітниками, але без будівлі

Автор: Наталія Гурковська

З'явилося фото перших робочих зборів співробітників Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його провели просто неба через відсутність у БЕБ власних приміщень та спеціально обладнаної будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовників у бюро.

За словами співрозмовника у БЕБ, Кабінет міністрів України до сьогодні так і не ухвалив рішення щодо виділення БЕБ власної будівлі.

Раніше директор БЕБ Вадим Мельник виступав за передачу в розпорядження Бюро будівлі по вулиці Шолуденка, 31, де нині розташовується податкова міліція міста Києва, що ліквідується.

Крім того, раніше з ініціативою передачі БЕБ вказаної будівлі виступила низка народних депутатів від правлячої більшості на чолі з Олексієм Леоновим.

У БЕБ зазначають, що орган має запрацювати вже 25 листопада. При цьому, як зазначають у БЕБ, будівля має відповідати цілій низці вимог, включаючи спецзв'язок, забезпечення кіберзахисту, кімнату для зберігання зброї та роботу із секретними документами.

Недотримання зазначених вимог до будівлі може призвести до затягування старту роботи БЕБ та додаткових витрат держбюджету, заявляють у відомстві.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада ухвалила закон №3959-1, де визначено підслідність БЕБ. Відповідно до закону, підслідність БЕБ - 22 основні та 8 додаткових статей КК України.

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Бюро економічної безпеки