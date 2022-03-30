"Сталінградів в календарі немає". У Путіна відповіли на заклики йти до кінця в Україні

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на невдоволення переговорами з Україною в російських колах і заклики "йти до кінця". За словами його прес-секретаря Дмитра Пєсков, "жодних Сталінградів в календарі немає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Зокрема, він відповів на прохання одного з журналістів прокоментувати експертну думку про те, що нібито не треба вести переговори, "коли на календарі бойових дій Сталінград".

"Жодних Сталінградів у нас в календарі немає і бути не повинно... А, головне, тут не повинно бути якихось емоцій. Переговорами займаються професіонали, треба їм довіряти. Позиція російської сторони добре відома, вона логічна, вона має дуже міцну підоснову, і ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо нашим недругам", - додав Пєсков.

Відзначимо, в даному випадку метафора про Сталінград, ймовірно, використовується в контексті вирішальної битви, за якою має послідувати перелом у війні Росії проти України.