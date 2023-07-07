Сталин "поднял" Донбасс? Миф советской пропаганды, созданный за деньги Европы

История Донбасса, как плавильный котел перемешала и превратила в единый сплав времена казаков и промышленный успех европейского капитала, сталинские “пятилетки”, войны и революции, судьбы миллионов людей. Регион знал взлеты и падения, в нем всегда бурлила жизнь. Поворотной точкой в истории Донбасса стал 2014 год. Вот уже девятый год регион методично разрушается российской армией, постепенно превращаясь из промышленного центра в пустошь.

Желание Украины развиваться и двигаться в европейском направлении стало камнем преткновения в отношения этого региона с центральной власть. С оглядкой на прошлое Донбасса это кажется абсурдным. Во многом основанный европейцами край среди всех регионов Украины исторически ближе к Западу, чем кажется на первый взгляд.

Английский след

После революции в Российской империи в 1917 году пришедшие к власти большевики поставили цель создать первое в мире государство рабочих и крестьян. Чтобы построить что-то новое, необходимо было разрушить старое, не забыв при этом изменить сознание людей.

Так Донбасс, который в XIX и начале XX века был фактически европейской колонией в составе Российской Империи, превратился в парадную витрину Сталинской индустриализации, советский край, которому чуждо все западное.

При этом стоит отметить географические рамки этого региона. Само его название расшифровывается как - Донецкий угольный бассейн. Этот регион включает в себя: северную часть Донецкой, южную часть Луганской, восточную часть Днепропетровской областей Украины (Западный Донбасс), а также западную часть Ростовской области Российской Федерации (Восточный Донбасс).

Убедиться в том, что у Донбасса намного больше общего с Европой, поможет история. К примеру, один из первых городов, которые всплывает в уме, когда ты слышишь названия региона – Донецк. Еще каких-то сто лет назад этот город назывался Юзовка. Будущий центр промышленного Донбасса был основан в 1869 году валийским предпринимателем Джон Юзом, он выкупил у князя Сергея Кочубея право построить здесь завод по изготовлению железнодорожных рельсов. Осознав, что в регионе есть значительные залежи угля, предприимчивый валлиец решил пойти дальше и основать предприятие с полным производственным циклом.

Так Джон Юз создает "Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств", которое уже в начале XX века становится лидером по выплавке стали в империи. После одобрения царской власти в 1869 году началось строительство первых шахт и завода. Летом следующего года из Англии в Украину на 8 груженых кораблях было привезено оборудование и инструменты, а также около сотни металлургов и шахтеров. В рекордные сроки им удается построить и запустить в работу первую доменную печь.

Уже в 1872 года был получен первый чугун, а из изготовленных на заводе рельс проложили первую на Донбассе 120-километровую железнодорожную линию “Константиновка - Ясиноватая - Юзовка - Еленовка”, которую после продлили до Мариуполя.

Шахтерское поселение в Юзовке, 1912 год (фото: Википедия)

Юзовка получила статус города только в 1917 году. До этого поселок считался провинцией. Джон Юз со своей семьей заботился не только о расширении своих заводов и шахт, но и о поселении, которое существовало при них. В городе появились магазины, воскресный рынок, таверны и немецкие пивные, гостиницы, почта и даже полицейское управление. Со временем в город провели электричество и телефонную связь.

Джон Юз был не единственным представителем туманного Альбиона, который в XIX увидел на Донбассе массу возможностей и огромный потенциал. В основании еще одного крупного города региона, Луганска, принял участие его соотечественник, шотландский инженер Карл Гаскойн.

К концу 18 века Российская империя испытывала необходимость в производстве собственных пушек, которые ранее закупались за границей. По предложению британского флотоводца на русской службе Самуила Грейга Карл Гаскойн был приглашен в империю, чтобы наладить производство орудий. С этой задачей шотландец справился и даже организовал в империи производство ядер, картечи и зажигательных снарядов.



В 1790 году ему поручили провести разведку залежей руд и каменного угля на территории сегодняшней Луганской области. Гаскойн выяснил, что эти районы богаты полезными ископаемыми, освоение которых сулит большую прибыль казне. Что и стало отправной точкой для появления будущего Луганска.

В 1795 году Екатерина II издает указ о постройке на реке Лугань первого на юге империи чугунолитейного завода. Позже он и даст жизнь поселку, который разрастется и превратится в город. Строительство и управление новым предприятием доверили тому же Карлу Гаскойну. Весь административный и технический персонал шотландец сформировал из инженеров, специально приглашенных им из Британии. Во время войны с Наполеоном созданный Гаскойном Луганский завод стал одним из основных поставщиков пушек и боеприпасов для русской армии.

Историю англичан на Донбассе прервал 1917 год. После революции и последующего установления советской власти, началась национализация всех предприятий. Постепенно из региона стали уезжать специалисты, которые десятилетиями строили местные заводы и трудились в их цехах.

Бельгийский, французский и немецкий капиталы

Пример успешного опыта англичан привлек на Донбасс капиталы и людей из других европейских государств. Помимо Британии свой значительный след в развитии промышленности региона оставила Франция, Германия и Бельгия.

Бельгия занимала четвертое место среди стран по объему инвестиций в Российскую империю. При этом 2/3 их инвестиций приходились именно на Донбасс. В 1892 году бельгийский инженер и предприниматель Эрнест Сольве основывает в Лисичанске завод по производству соды. Для обеспечения работы предприятия владельцы создали целую промышленную линию, построив шахты, железную дорогу и даже самую длинную в Европе проводную канатную дорогу, чтобы доставлять мел и уголь, необходимых в производстве.

Почтовая открытка с изображением Лисичанского содового завода (фото: Википедия)



Позже добыча соды стимулировала строительство завода по производству стекла. В 1899 году бельгийцы построили Константиновский завод. Всего за счет бельгийского капитала в регионе построили около 90 предприятий, которые дали жизнь поселениям при них. Как и в случае с англичанами, бельгийцы также старались развивать поселения, в которых жили рабочие с их заводов. К примеру, в Лисичанске для инженеров и рабочих архитекторы спроектировали и построили жилой район, столовую, гостиницу, школу и кинозал.

В ходе европейской "колонизации" Донбасса не остались в стороне и французы. В 1898 году французское акционерное общество чугуноплавильных, железодетальных и сталелитейных заводов "Россия" основывает в пригороде сегодняшнего Донецка, Макеевке, металлургический завод. Уже в 1899 году здесь выпустили первый чугун, а к 1904 году, всего за 5 лет, завод стал предприятием полного металлургического цикла.



Однако, как и в случае с английским капиталом, бельгийский и французский также попал под национализацию большевиков. Советская власть попросту присвоила себе все заводы и все, что было построено европейцами за долгие годы освоения Донбасса.

Значимый след в регионе оставили немцы. Еще в 1789 году императрица Екатерина II издала Указ о привлечении немцев к освоению земель Приазовья. Согласно указу, все переселенцы на 30 лет освобождались от уплаты налогов. Им выделялись деньги для обустройства жилья и хозяйства, гарантировалась свобода вероисповедания, а также они освобождались от службы в армии.

Льготы способствовали тому, что на Донбассе за 75 последующих лет образовалось 68 немецких поселений. Нью-Йорк, которому не так давно вернули историческое название, был одним из самых крупных. Другое бывшее крупное немецкое поселение – нынешний райцентр Тельманово. При колонистах-немцах он назывался Остгейм.

Однако не только основанием поселений отметились немцы. Густав Гартман, к примеру, построил второй промышленный гигант Луганска – паровозостроительный завод, который успешно функционировал до оккупации региона Россией в 2014 году.

Помимо этого немцы оставили свой след и в Юзовке. Инженеры Эдуард Боссе и Рудольф Геннефельд построили в городе чугунолитейный и механический завод, который производил для рудников паровые машины и котлы, а также лебедки и насосы.

Трагичнымы в истории немецких коллонизаторов стали не только годы революции. Тогда советская власть лишь национализировала их предприятия. Вторая мировая война и нападение Германии на СССР повлекли за собой куда более тяжкие последствия для них. Около 100 тысяч немцев, проживавших на территории нынешней Украины, были принудительно выселены в Казахстан и Сибирь.

Советская индустриализация

Революция, а после годы Гражданской войны привели к тому, что выстроенная европейцами промышленность Донбасса пришла в упадок. Какие-то заводы преркатили свои работу, какие-то просто морально устарели. Очень сильно сказывалась нехватка профессиональных кадров.

Во время НЭПа советской власти в 20-х годах удалось в какой-то мере восстановить разрушенную промышленность, однако это не решило проблему отставания от передовых стран мира. "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут", – признавал удручающее положение дел и сам Сталин.

Беспорно, сталинская индустриализация вдохнула в Донбасс новую жизнь. За первые три пятилетки были построены новые и модернизированы уже существующие заводы, запущены в работу доменные и мартеновские печи, открыто ряд новых шахт и проведена модернизациях устаревших. В результате уже в 1937 году по абсолютным объемам промышленного производства СССР вышел на второе место в мире после США. Украина стала индустриально развитой республикой СССР и на тот момент занимала второе место в Европе по выплавке чугуна, третье по производству стали, четвертое в мире по добыче угля.

Однако очевидно, что Сталинская индустриализация Донбасса проводилась не на пустом месте. Во многом “успех” пятилеток можно объяснить и тем, что ранее территория региона уже была освоена европейским капиталом. Англичане и французы, немцы и бельгийцы сумели построить успешные и современные, для своего времени, предприятия, которые в последующем стали фундаментом для советского индустриального скачка.

К тому же и сама индустриализация не обошлась без участия Запада. Революция, война, репрессии и голод привели к тому, что в СССР остро ощущалась нехватка профессиональных кадров – инженеров, архитекторов, проектировщиков и даже простых рабочих. Не было и своих технологий, из-за чего советской власти пришлось прибегать к услугам западных специалистов и компаний.

Значительную роль в индустриализации не только Донбасса, но и всего Советского союза сыграли англичане, немцы и американцы. Благодаря закупленным в США технологиям и привлечению американских специалистов в Советском союзе удалось создать разные отрасли промышленности. Гордость и витрина сталинской индустриализации – "Днепрогэс" – появилась на свет при участии американской компании Cooper Engineering Company и немецкой компании Siemens.

Строительство Днепровской ГЭС, 1930 (фото: Википедия)

Так как сталинский план предусматривал резкий скачек, который должен был представлять собой преодоления 100 лет отставания СССР от запада в кратчайшие сроки, в стране советов прибегли к принципу конвейерности. То есть новые предприятия по плану должны были строится со скоростью конвейера, который штампует детали на заводе. С этой целью СССР заключил контракт с американским архитектором Альбертом Каном. В США его называли человеком, который построил Детройт – сердце автомобильной промышленности в Штатах.

В течение трех лет архитекторы и инженеры компании Albert Kahn Associates, Inc. работали над проектами и осуществляли контроль строительства около 570 промышленных объектов в СССР. Помимо этого американцы также обучали советских специалистов методу конвейерного проектирования.

На территории Украины, преимущественно в восточных областях - Харьковской, Днепропетровской, Донецкой - по проектам архитекторов и инженеров Альберта Кана были построены десятки военных, машиностроительных и металлургических заводов.

Не стоит забывать и о цене, которую СССР заплатил за работу проектировщиков, архитекторов, инженеров, за ввезенные в страну станки и технологии. Под конец существования советской империи ее главной валютой на мировом рынке были газ и нефть. Однако в начале 30-х мир не испытывал особой потребности в этих полезных ископаемых, да и их промышленная добыча в стране советов только зарождалась. Выходом из положения стал “хлеб”, который даже в наши дни особо ценится во всем мире. По плану Иосифа Сталина, зерно, которое на мировом рынке можно было превратить в деньги и технологии, необходимо было отобрать у крестьянства.

Как это еще не раз будет в советской истории, сработает принцип, когда цель оправдывает любые жертвы. Начатая в конце 20-х коллективизация села и насильное изымание хлеба у крестьян, приведут к массовому голоду, который по разным оценкам только в Украине заберет жизни от 4 до 10 миллионов людей.

Свидетелем катастрофы в украинской деревне становится валлийский журналист Гарет Джонс. Он знал об Украине, так как его мать до революции работала гувернанткой в доме основателя Донецка Джона Юза. В разгар голода Джонсу удается попасть в восточные регионы УССР. После возврата из Советского союза он первым в мире рассказывает правду о результатах политики коллективизации и массовой гибели крестьян вследствии того, что у них забрали зерно, оставив без возможности к существованию.

Ценой гибели миллионов советской власти удалось найти необходимые средства на индустриализацию, но в селах начались необратимые процессы. Созданная система колхозов и совхозов привела к демотивации крестьян и падению уровня производительности на селе. Уже с 60-х СССР вынужден закупать зерно за рубежом, так как прокормить себя он будет уже не в состоянии.

Не лучшей была жизнь и рабочего класса. В январе 1931 года в СССР вводится карточная система, наблюдается острый дефицит. Хоть и советская пропаганда старалась всячески дискредитировать царский режим, рассказать об угнетении рабочего класса капиталистами, факты говорили об обратном. В своих воспоминаниях Никита Хрущев признавал, что он, будучи слесарем на одной из шахт Донецка, до революции жил намного лучше, чем в 30-е годы при СССР, когда он стал партийным работником в Москве.

"Работая простым слесарем, зарабатывал 45 рублей при ценах на черный хлеб в 2 копейки, на белый в 4 копейки, фунт сала стоил 22 копейки, яйцо стоило копейку. Чего уж тут сравнивать. Когда я вел партийную работу в Москве, то и половины этого не имел, хотя занимал довольно высокое место. Другие люди были обеспечены еще хуже, чем я", – вспоминал он.

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Годы советской пропаганды буквально выкорчевали из сознания людей память о том, как и благодаря кому Донбасс превратился из пустующего края в развитый индустриальный центр. Советская власть старательно боролась со всем, что напоминало британский, немецкий, французский, бельгийский следы в истории края, вплоть до переименования населенных пунктов. Удалось власти создать и миф о индустриализации Донбасса только лишь своими силами. Переписав историю, убрав самые неприглядные ее части, в стране советов забыли о том, как западный мир второй раз участвовал в создании “индустриального чуда”.