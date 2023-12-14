Стали известны новые подробности потери государством газа из Сахалинского месторождения

Эксперт напомнил, что накануне 11 подозрение от НАБУ по ч. 3 ст. 255 УК Украины за участие должностного лица в преступной организации, руководителем которой следствие считает бывшего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, получил никто другой, как Денис Кудин, которого в феврале 2023 года назначили исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию в ПАО "Укрнафта".

"Уголовное дело, о котором идет речь, стало одним из самых громких разоблачений в истории антикоррупционных органов Украины и расследуются в нем завладение более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины - "Одесский припортовый Завод", а также один из крупнейших в мире производителей титанового сырья - "Объединенная горно-химическая Компания", - отметил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что с августа этого года (т.е. через несколько месяцев после передачи УНБ в управление "Укрнафты") руководительницей юридического подразделения УНБ была назначена Елена Ткаченко. Именно она после отстранения от предыдущей юридической команды и занялась ведением судебного спора против Госгеонадр.

"С октября 2021 по май 2022-го она работала заместителем директора юрдепартамента по претензионно-судебной работе государственной ОГКХ, а уже в мае-2022 возглавила юрдепартамент этого АО, управляющим государственного пакета акций которого является Фонд госимущества... Возможны ли такие вопиющие сделки под крышей ФГИУ в частности в ОГХК без ведома или содействия руководителя юрдепартамента этой компании?" - подчеркивает он.

Он также сообщил, что подозреваемый НАБУ Кудин неделю назад назначил в "Укрнафту" главным юрисконсультом адвоката Константина Ткаченко - мужа адвокаты Елены Ткаченко.

"Господин Ткаченко до ноября текущего года был чиновником в том же фонде госимущества. Занимал должность заместителя директора департамента корпоративных прав государства, принимал под непосредственным председательством господина Кудина участие в различных представительных органах ФГИУ, например был членом (созданной главным фигурантом по делу НАБУ Сенниченко) постоянной конкурсной комиссии по проведению отбора руководителей хозяйствующих субъектов госсектора экономики", - добавляет эксперт.

Как пояснил обозреватель, по версии НАБУ Сенниченко и Кудиным к совершению преступления были привлечены именно назначенные ими руководители двух обворованных на 400 млн грн субъектов хозяйствования госсектора экономики - ОПЗ и ОГХК.

Эксперт также спрогнозировал, что общественность узнает еще много интересного.

Как сообщалось, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

По оценкам экспертов, остановка Сахалинского месторождения сократит общий объем украинской газовой добычи на 3-5%, а бюджет не получит миллиарды налоговых поступлений.