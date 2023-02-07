Стали известны имена палачей из Балаклеи и их кураторов из ФСБ

На носителе, который попал к журналистам редакции "Схемы", хранились сотни различных документов оккупантов, имеющих полусекретный гриф "для служебного пользования". Благодаря этим файлам расследователи не только установили командиров российской неформальной группировки "Балаклея", в которую входили почти два десятка подразделений армии РФ и подконтрольных ей формирований. Были разоблачены несколько высокопоставленных сотрудников ФСБ, курировавших определенные особые подразделения и направления их работы. Кроме того, выяснилось, кто пытался завербовать местное население и выискивал жертв для застенков.

Благодаря этой флешке расследователи идентифицировали 46-летнего полковника из Воронежа Николая Климанова, заместителя командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ, пытавшего пленников в Балаклее, Савинцах и других селах Харьковской области.

Еще один военный, проводивший "работу с мирным населением" - 45-летний Владимир Чернев, командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем к Южному военному округу РФ. По меньшей мере, с 2018 года он - советник так называемой главы группировки "ЛНР".

Кроме того, как свидетельствуют местные жители, которым удалось вырваться из застенков, в местах заключения обычно присутствовали представители ФСБ РФ. Они давали инструкции, допрашивали и пытались следить за тем, чтобы после ухода или бегства в местах их дислокации не оставалось никаких следов, которые помогли бы их идентифицировать.

Один из находившихся в Балаклее - старший оперуполномоченный УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области майор Дмитрий Мелешенко. Он - 36-летний выпускник военного училища в Екатеринбурге, ныне зарегистрированного по адресу артиллерийской бригады в составе Балтийского флота, участвующей в полномасштабном вторжении России в Украину.

Еще один идентифицированный сотрудник ФСБ из Балаклеи - Павел Каширский. Найденные документы свидетельствуют не только о его присутствии в Балаклее, но и о том, как он обращался с местными.

Согласно документам на флешке еще один палач - 30-летний прапорщик Сергей Пашкеев из города Сочи, начальник секретной части 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса РФ.

Расследователи также обнародовали данные о том, кто командовал группировкой войск "Балаклея", а значит ответственен за совершенные там зверства. С начала оккупации города документы на награждение личного состава подписывал генерал-майор Андрей Рузинский, официально числящийся командующим 11-м корпусом Балтийского флота, а в Балаклее непосредственно руководил группировкой. Еще с мая 2018 года он находится под украинскими санкциями как участник войны против Украины на Донбассе, а Главное управление разведки называет его военным преступником. Летом 2022 года новым командующим стал Иван Попов, о чем свидетельствуют найденные "Схемами" документы.