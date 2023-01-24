Стали "командирами" при оккупантах. ГБР объявило подозрения двум коллаборантам из Херсона

Житель Херсонской области после временной оккупации региона вступил в должность "командира" боевого формирования специального назначения "Гром" в системе оккупационного "главного управления МВД в Херсонской области".

"Личный состав" подразделения захватчиков ищет и задерживает проукраински настроенных жителей Херсонской области, приближающих деоккупацию территорий Украины. При этом предатели систематически отчитываются о задержании "украинских диверсантов" через свою псевдопрессслужбу", - говорится в сообщении.

Также ГБР подозревает другого жителя области, который стал "командиром" взвода батальона патрульно-постовой службы в так называемой "Народной милиции" оккупированной Херсонской области и получил специальное звание "старшего сержанта".

Их подозревают в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.