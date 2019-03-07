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Стали відомі стартові склади команд на матч "Челсі" - "Динамо"

Новини » Спорт    07.03.2019 - 21:07
Стали відомі стартові склади команд на матч "Челсі" - "Динамо"
Фото: футболісти "Динамо" напередодні гри з "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Тренери команд визначились зі списком футболістів

Лондонський "Челсі" і київське "Динамо" визначилися зі стартовими складами на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рішення клубів.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Шепелев, Буяльський, Циганкова, Шапаренко, Русин

Запасні: Бущан, Кадар, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Цітаішвілі, Смирний

"Челсі": Кепа, Алонсо, Крістенсен, Давид Луїз, Дзаппакоста, Жоржина, Ковачич, Барклі, Педро, Вілліан, Жиру

Запасні: Кабальєро, Рюдігер, Канте, Лофтус-Чик, Хадсон-Одоі, Азар, Ігуаїн

Матч "Челсі" - "Динамо" пройде на "Стемфорд Брідж" у четвер, 7 березня, початок - о 22:00 за київським часом. УЄФА призначив на гру словенську бригаду арбітрів.

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