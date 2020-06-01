Стали відомі терміни створення Мінприроди

Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів має зайняти близько місяця. Міністерство відокремлюють від великого Мінекоенерго.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, сьогодні пройшло онлайн-нарада за участю заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Романа Абрамовського та представників структурних підрозділів та профільних асоціацій.

"На засіданні було обговорено низку питань. Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України в контексті роботи агрохімічного сектора. Було озвучено, що процедура поділу міністерства має зайняти близько місяця", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення розділити Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих відомства, рішення прийнято через неефективність роботи в рамках одного міністерства і конфлікт інтересів.

Зазначимо, велике Мінекоенерго з'явилося шляхом злиття профільних відомств в кінці літа 2019 року, на посаду міністра тоді був призначений Олексій Оржель.