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Стали відомі результати парламентських виборів у Данії

Новини » Політика    06.06.2019 - 07:48
Стали відомі результати парламентських виборів у Данії
Фото: Фолькетинг (wikimedia)

Найбільше голосів виборців отримали соціал-демократи

У Данії під час парламентських виборів у Фолькетинг перемогу здобули соціал-демократи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виборчком Данії підрахував 100% бюлетенів і оголосив попередні результати голосування. За даними остаточного підрахунку голосів, лівий опозиційний блок отримав 96 місць проти 79 для правлячої Ліберальної партії та інших.

Зазначається, що чинний прем'єр-міністр країни Ларс Локке Расмуссен визнав поразку і незабаром оголосить про відставку. Новим прем'єр-міністром Данії стане Метте Фредріксен, голова лівоцентристської Соціал-демократичної партії Данії.

"У нас пройшли дуже хороші вибори, але ще відбудеться зміна уряду", - заявила Фредріксен своїм прихильникам.

Нагадаємо, нещодавно відбулися вибори в Європейському парламенті. Після закриття всіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів.

Зі 751 місця в Європарламенті найбільшу кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) зі 108 мандатами.

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