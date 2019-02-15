Стали відомі подробиці про санкції ЄС проти росіян

Про санкції може бути оголошено на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу

Европейский союз сегодня, 15 февраля, согласовал санкции в отношении восьми граждан РФ из-за нападения на украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg

Источники со встречи послов представителей страны ЕС при центральных органах Европейского союза сообщили, что об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля в Брюсселе.

Однако имена россиян, попадающих под санкции, в понедельник могут не быть обнародованы, так как подготовительные правовые процедуры к тому времени, возможно, не удастся завершить.

При этом Евросоюз не намерен вводить санкции против российских компаний.

Ранее Sky News и Financial Times сообщали, что итоговое решение о санкциях может быть принято через несколько недель после встречи глав МИД стран ЕС 18 февраля.

Напомним, дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

До этого стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на захват украинских моряков.