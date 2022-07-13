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Стали відомі напрямки, на яких окупанти провалили спроби наступу, - ISW

Фото: війська РФ зробили три невдалі спроби наступу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ в останні дні зробили спроби наступу на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і на північ від Харкова. Завдяки злагодженій роботі ЗСУ спроби просунутися вперед на всіх напрямках були провалені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

На думку експертів, російські підрозділи поки залишаються на оперативній паузі, продовжуючи перегрупування сил, також частина військ відведена на відпочинок, переобладнання і відновлення.

Регулярні обстріли критичних районів на сході України аналітики ISW пояснюють тим, що окупанти намагаються створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також виробляють обмежені атаки.

Раніше повідомлялося, що штурмовики ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області.

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