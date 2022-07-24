Стали відомі деталі інциденту з ракетами в Хмельницькій області
Уламки збитих в Хмельницькій області ракет впали в поле і в лісі, постраждалих в результаті інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.
За його словами, вранці близько 09:00 українські сили протиповітряної оборони збили три російські ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району, пожежі вже загашені.
"Також сталося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок стався вибух і задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Хмельницькій області пролунали сильні вибухи, місцевих жителів просили залишатися в укриттях.
Пізніше стало відомо, що були збиті російські ракети "Калібр".
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