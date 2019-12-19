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У Росії розповіли деталі газових переговорів з Україною

Новини » Політика     19.12.2019 - 16:22
У Росії розповіли деталі газових переговорів з Україною
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Переговори відбуваються з перервами на консультації з юристами

Газові переговори представників України і Російської Федерації продовжуються в Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, переговори відбуваються з перервами на консультації з юристами.

"Переговори тривають з перервами на консультації з юристами", - повідомило джерело.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, в столиці Німеччини проходять газові переговори між Україною і Росією. На консультаціях сторони обговорюють питання транзиту газу через територію України, який повинен бути продовжений з 1 січня 2020 року.

Раніше в Європейській комісії заявили, що темою Тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-Російська Федерація щодо транспортування газу по території України стануть терміни довгострокового контракту, обсяги і тарифи. За підсумками переговорів також можливе досягнення політичної угоди з цих питань.

Крім того, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна розраховує на конструктив з боку учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України.

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