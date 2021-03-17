Стали відомі дати візиту президента Литви до України
Президент Литви Гітанас Наусєда завтра, 18 березня, відвідає Україну з офіційним візитом. Візит триватиме протягом двох днів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Повідомляється, що Наусєда перебуватиме з офіційним візитом в Україні 18-19 березня. Він проведе зустріч віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським, сторони також проведуть чергове засідання ради президентів обох країн. За результатами засідання відбудеться підписання низки двосторонніх документів.
Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес і держава". Крім того, пройде українсько-литовський форум "Економіка і пандемія: криза і нові можливості".
Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков оголосив, що Наусєда цього тижня приїде до Києва і виступить в українському парламенті.
Зазначимо, Зеленський в цьому році планує відвідати Литву з робочим візитом і взяти участь у четвертій Конференції з питань реформ в Україні, яка має відбутися у Вільнюсі. Захід планувався на 2020 рік, але його перенесли через пандемію COVID.