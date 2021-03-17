ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стали відомі дати візиту президента Литви до України

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 12:50
Стали відомі дати візиту президента Литви до України Фото: Гітанас Наусєда (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гітанас Наусєда завтра, 18 березня, відвідає Україну з офіційним візитом. Візит триватиме протягом двох днів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Наусєда перебуватиме з офіційним візитом в Україні 18-19 березня. Він проведе зустріч віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським, сторони також проведуть чергове засідання ради президентів обох країн. За результатами засідання відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес і держава". Крім того, пройде українсько-литовський форум "Економіка і пандемія: криза і нові можливості".

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков оголосив, що Наусєда цього тижня приїде до Києва і виступить в українському парламенті.

Зазначимо, Зеленський в цьому році планує відвідати Литву з робочим візитом і взяти участь у четвертій Конференції з питань реформ в Україні, яка має відбутися у Вільнюсі. Захід планувався на 2020 рік, але його перенесли через пандемію COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Литва визит
NEWS
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік