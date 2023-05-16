"Стальной фронт" передал ГУР тепловизионные прицелы на 2 млн гривен

Спецподразделение ГУР получило от группы "Метинвест" пять тепловизионных прицелов в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Тепловизионный прицел – это оптоэлектронное устройство, совместимое с разными видами огнестрельного оружия. Поскольку он фиксирует тепловое излучение, его можно использовать ночью и при любой погоде.

"Метинвест" закупил прицелы LW75MG производства "Brolis Semiconductors" (Литва), сейчас это самая чувствительная прицельная система на рынке оптических систем, то есть позволяет проводить операции на длинные дистанции.

Прицел позволяет видеть врага на расстоянии до 1000 м. А функция записи позволяет просматривать процесс работы позже для анализа и планирования следующих задач. Эта система имеет признание в Европе и странах НАТО и сейчас используется в вооруженных силах многих европейских стран.

Общая стоимость тепловизионных прицелов, полученных спецподразделением ГУР, составляет около 2 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, объединяющая милитаристскую инициативу всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива.