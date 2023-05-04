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"Стальной фронт" направил партию дронов украинским защитникам

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Четверг 04 мая 2023 21:27
"Стальной фронт" направил партию дронов украинским защитникам Фото: "Стальной фронт" направил партию дронов украинским защитникам (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные получили от компании "Укртелеком" партию из 11 мощных БПЛА. Беспилотники сразу начали выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Все беспилотники, переданные "Укртелекомом", произведены в Украине.

"В 2022 году на нужды защитников Укртелеком направил 50 млн грн. И мы продолжаем системно помогать нашим защитникам, которые ежесекундно приближают победу и мирную жизнь в единой и свободной Украине", - заявил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

В рядах ВСУ защищают украинскую землю 350 сотрудников "Укртелекома".

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова. В общей сложности на военную и гуманитарную помощь Ринат Ахметов направил 5 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.

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