"Стальной фронт" направил партию дронов украинским защитникам
Украинские военные получили от компании "Укртелеком" партию из 11 мощных БПЛА. Беспилотники сразу начали выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Все беспилотники, переданные "Укртелекомом", произведены в Украине.
"В 2022 году на нужды защитников Укртелеком направил 50 млн грн. И мы продолжаем системно помогать нашим защитникам, которые ежесекундно приближают победу и мирную жизнь в единой и свободной Украине", - заявил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.
В рядах ВСУ защищают украинскую землю 350 сотрудников "Укртелекома".
Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова. В общей сложности на военную и гуманитарную помощь Ринат Ахметов направил 5 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.
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