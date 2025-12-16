"Стальной фронт" Ахметова обеспечил 157-ю бригаду мобильными Starlink и комплектующими для БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы.

Отмечается, что партия груза направлена ​​на повышение мобильности подразделений и обеспечение автономности экипажей БПЛА непосредственно на линии столкновения.

Ключевым элементом поставки стали 15 полноприводных автомобилей. Для обеспечения устойчивой связи во время движения также переданы 20 автомобильных комплектов спутниковой связи Starlink, что позволяет оставаться в сети даже во время маневров.

Кроме транспорта, инициатива передала оборудование для развертывания мобильных мастерских по изготовлению и ремонту дронов. В пакет вошли 10 высокоточных 3D-принтеров, станок с числовым программным управлением (ЧПУ), а также критически важные компоненты для FPV-систем: преобразователи напряжения, полетные контроллеры, аккумуляторы и 40 усиленных антенн.

По словам представителей инициативы, такой состав помощи отражает изменение характера боевых действий, где скорость адаптации технологий играет решающую роль.

"Мы видим, что современная оборона требует не только оружия, но и инженерных решений на "нуле". Передача 3D-принтеров и станка ЧПУ - это фактически передача средств производства. Это позволяет бригаде не ждать поставок неделями, а печатать необходимые хвостовики, сбросы или крепления для антенн прямо в блиндаже", - подчеркнул Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

По его словам, мобильность, которую обеспечивают эти 15 авто, умноженная на технологическую независимость мастерских - это именно тот гибкий подход, который помогает украинским военным быть на шаг впереди врага.

Фото: военным передали 15 полноприводных автомобилей (пресс-служба)

В 157 ОМБр отмечают, что полученное оборудование позволит закрыть потребности нескольких расчетов аэроразведки и ударных групп.

"Война переходит в фазу технологической гонки. Полученные нами полетные контроллеры и антенны - это "мозги" и "глаза" наших дронов, а станок ЧПУ позволяет нам модифицировать борта под конкретные боевые задачи за считанные часы", - отметил представитель 157-й ОМБр.

Отдельно военные поблагодарили за "Старлинки" для авто. "Возможность получать стрим из дрона прямо в машине - это существенное повышение управляемости боя и безопасности наших экипажей", - отметили в 157-й бригаде.