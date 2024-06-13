"Стальной фронт" Ахметова производит защиту для танков Abrams

Так, используемые украинскими войсками американские танки M1 Abrams сталкиваются с новым для себя видом угрозы - российскими дронами-камикадзе, оснащенными взрывчаткой.

"Правильное попадание может необратимо повредить или уничтожить танк – и даже убить его экипаж, а обученный персонал нелегко заменить", – объясняет американское издание Business Insider.

Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" разрабатывает специальные стальные экраны для защиты танков.

"Будущее войны – это война дронов. Мы должны быть готовы к новым угрозам и адаптировать наши оборонные технологии соответственно", – пояснил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.



По его словам, изготовление одного защитного экрана может стоить до 20 тысяч долларов. Хотя это значительная сумма, она невелика по сравнению со стоимостью танка M1 Abrams, которая превышает 10 млн долларов. Экраны поставляются ВСУ бесплатно.



"Потеря танка – это не только финансовая, но и стратегическая потеря", – подчеркивает Мироненко.



Кроме того, эти экраны могут использоваться и для других типов бронетехники, что делает их универсальным решением для повышения защиты на поле боя. Компания планирует продолжать совершенствовать свои разработки. Инновации в сфере обороны имеют решающее значение в условиях современной войны, где технологический прогресс постоянно изменяет правила игры.

Напомним, бизнесы Рината Ахметова направили на помощь армии и гражданским украинцам более 9 млрд грн от начала полномасштабной войны.