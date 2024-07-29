"Стальной фронт" Ахметова построил 200 км фортификаций в Донецкой и Запорожской областях

В рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова группа "Метинвест" продолжает строительство фортификационных линий для ВСУ на фронте. Общая протяженность защитных сооружений достигла более 200 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Строительство инженерно-фортификационных сооружений ведется вместе с военными и военно-гражданскими администрациями в Донецком и Запорожском направлении. Помимо привлечения специалистов компании, "Метинвест" предоставляет материалы и спецтехнику для строительства линий обороны, чтобы воспрепятствовать продвижению врага.

В общей сложности для строительства Метинвест поставил 20.720 куб. метров лесоматериалов, 100300 кв. метров геотекстиля и сетки для укрепления траншей и окопов. В фортификациях было использовано 43 "тайника" - подземных укрытий, которые компания производит из волнистой стали. Линия обороны будет обеспечивать защиту личного состава, техники и боеприпасов от атак противника, а также служит укрытием для отдыха бойцов.

"Защищать свое – понятие, шире должностных инструкций или предписаний. Это внутренняя потребность отстаивать свое право на жизнь и работу, на свободу решений. Именно поэтому "Метинвест" присоединился к совместной с ВСУ работе по созданию линий обороны. Мы не можем стоять в стороне, потому что знаем , что наш опыт, ресурсы, наши знания можно конвертировать в надежную защиту для защитников и тех, кого они закрывают своими спинами – обычных украинцев, каждого из нас», – отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Работы проводятся вместе с инженерными подразделениями ВСУ, а все материалы и рабочую силу "Метинвест" предоставляет бесплатно.

Ранее отмечалось, что с начала полномасштабной войны Ринат Ахметов и его бизнес направили на помощь Украине и ее гражданам более 9 млрд грн.