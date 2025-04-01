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"Стальной фронт" Ахметова передал 157-й бригаде транспорт и оборудование

Вторник 01 апреля 2025 12:40
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"Стальной фронт" Ахметова передал 157-й бригаде транспорт и оборудование Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал 157-й бригаде транспорт и оборудование (пресс-служба инициативы)
Автор: Сергей Новиков

157-я отдельная мотопехотная бригада получила от инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" новую партию техники и оборудования, необходимого для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу инициативы.

Военным передано десять квадроциклов, три грузовых микроавтобуса, автобус на 45 мест и двадцать прицепов для эвакуации. Также подразделение получило двадцать пять зарядных станций, шесть компьютеров, четыре генератора, три сварочных аппарата, старлинки, антенны и радиодетали.

Квадроциклы и эвакуационные прицепы позволят быстрее транспортировать раненых и доставлять боекомплект в самые сложные участки фронта. Грузовой транспорт и автобус усилят мобильность подразделения, позволяя оперативно менять позиции и осуществлять ротации. Генераторы и зарядные станции обеспечат автономную работу техники и связи, а компьютеры будут использоваться для анализа разведданных.

"В современной войне мобильность - это не просто преимущество, а вопрос жизни. Благодаря такой поддержке бригада сможет быстрее передвигаться и реагировать на изменения обстановки на поле боя", - отметил один из командиров 157-й ОМБр.

В "Стальном фронте" подчеркивают, что передача техники и оборудования является частью системной помощи армии, которая продолжается с первых дней полномасштабного вторжения.

"Наша задача - дать военным все необходимое, чтобы они могли эффективно выполнять боевые задачи и беречь жизни бойцов. Мы работаем в координации с подразделениями, чтобы поставлять именно то, что критически необходимо на передовой", - заявил Антон Гончарук, представитель инициативы.

Как известно, созданная в 2024 году 157-я отдельная механизированная бригада защищает Украину на Восточном направлении. В целом "Стальной фронт" уже направил на поддержку бригады более 55 млн грн.

"Стальной фронт" - это совместная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет их помощь силам обороны Украины. На данный момент сумма, направленная Ринатом Ахметовым на поддержку Украины, превысила 11,3 млрд грн.

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