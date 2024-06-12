Стала известна причина смерти известной защитницы и стилиста Шуры "Ялты" Рязанцевой: подробности

Во вторник, 11 июня, стало известно о смерти военнослужащей Александры (Шуры) Рязанцевой с позывным "Ялта", которая раньше работала стилистом во многих известных проектах и даже одевала Владимира Зеленского. О трагическом известии сообщила ее сестра Валерия.
РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Крим" рассказывает, что стало причиной трагического события.
Согласно предоставленной журналистам пресс-службой 78 отдельного десантно-штурмового полка (ОДШП) информации, Александра умерла от сердечной недостаточности.
Произошло это в одной из больниц Житомира.
В пресс-службе 78 ОДШП уточнили, что в медицинской справке, предоставленной врачами, причиной смерти указана именно сердечная недостаточность.
Отмечается также, что Шура Рязанцева переводилась в другое подразделение. До перевода ей оставался один день.
О трагической гибели "Ялты" стало известно во вторник, 11 июня, из сообщений в социальных сетях.
"К большому сожалению, Шурочки больше нет…", - написала ее сестра Валерия.
Пост Валерии Рязанцевой (скриншот: facebook.com/valeriya.ryazanceva)
Шура "Ялта" Рязанцева - уроженка Крыма.
До полномасштабного вторжения РФ девушка работала стилисткой, хотя во время Революции Достоинства спасала раненых на улице Институтской.
В рамках профессиональной карьеры Александра одевала актеров "Квартала 95", проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер", даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.
В 2014 году, уже после оккупации полуострова россиянами, Рязанцева отправилась в родной Крым, где попала во вражеский плен (там она пробыла пять дней).
Шура "Ялта" Рязанцева (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)
В первый день полномасштабного вторжения РФ Шура Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны.
Служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством (собирая средства для нужд Вооруженных сил Украины).
2 июня Александре исполнилось 40 лет.
"Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции", - написала она тогда и опубликовала свою фотографию.
Невероятно талантливая и мужественная "Ялта" (скриншот: facebook.com/sashaa.ryazanceva)
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