Стала відома причина підпалу студії аніме в Японії

Чоловік, який напередодні підпал студію Kyoto Animation Co в Кіото (Японія), звинувачував мультиплікаторів у плагіаті. Про це повідомляє The Mainichi.

Палій кричав, що співробітники - плагіатори, вони вкрали його твір, стверджує одна зі свідків затримання підозрюваного.

Відзначимо, що в результаті пожежі на студії загинули 33 людини. За попередньою інформацією, будівлю, в якій розташована студія, підпалили 18 липня близько 10:35. Злочинцем виявився 41-річний чоловік, його затримали і доставили в лікарню (він отримав опіки). За словами очевидців, під час інциденту чоловік кричав "Помри!". На місці події поліцейські знайшли холодну зброю.

Раніше повідомлялося, що у поліції встановили, що в приміщення аніме-студії в Кіото увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння. Через пожежу сталася серія вибухів. Рятувальні операції ще тривають.

Додамо, KyoAni випускає популярні аніме шоу. У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.