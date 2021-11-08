Справа "Роттердам+": стала відома дата слухання апеляції заводів Коломойського на рішення ВАКС

Заводи Коломойського, які єдині в країні вважають себе потерпілими від формули "Роттердам+", вимагають скасувати рішення ВАКС від 13 жовтня, яким суд підтвердив позицію прокуратури про закриття цієї справи.

ВАКС підтвердив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повністю обґрунтована та законно прийняла рішення закрити цю справу після трирічного безрезультативного розслідування.

За три роки слідства було проведено понад 10 експертиз, жодна з яких не встановила збитку від дії формули. Загалом державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", що випливає з рішення суду.

Слухання справи у ВАКС тривало понад 4 місяці через спроби адвокатів феросплавних заводів та різних активістів затягувати судовий процес та маніпулювати процесуальним кодексом, порушуючи, в тому числі норми адвокатської етики.