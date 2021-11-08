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Справа "Роттердам+": стала відома дата слухання апеляції заводів Коломойського на рішення ВАКС

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 16:02
Справа "Роттердам+": стала відома дата слухання апеляції заводів Коломойського на рішення ВАКС Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила слухання апеляції заводів олігарха Ігоря Коломойського на рішення про законність закриття справи "Роттердам+" на 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті суду.

Заводи Коломойського, які єдині в країні вважають себе потерпілими від формули "Роттердам+", вимагають скасувати рішення ВАКС від 13 жовтня, яким суд підтвердив позицію прокуратури про закриття цієї справи.

ВАКС підтвердив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повністю обґрунтована та законно прийняла рішення закрити цю справу після трирічного безрезультативного розслідування.

За три роки слідства було проведено понад 10 експертиз, жодна з яких не встановила збитку від дії формули. Загалом державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", що випливає з рішення суду.

Слухання справи у ВАКС тривало понад 4 місяці через спроби адвокатів феросплавних заводів та різних активістів затягувати судовий процес та маніпулювати процесуальним кодексом, порушуючи, в тому числі норми адвокатської етики.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину.

Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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