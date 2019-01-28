Стала відома дата повторного голосування по Brexit, - Sky News

Тереза Мей закликала членів партії підтримати поправку до угоди

Премьер-министр Тереза Мэй в ходе встречи с консерваторами сообщила, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Ранее лидер нижней палаты парламента Британии Андреа Ледсом заявила, что дата выхода Британии из состава ЕС может быть перенесена на несколько недель для того, чтобы дать время правительству для одобрения законодательства.

Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.