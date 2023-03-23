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Стала 20-й. Польша присоединилась к общим закупкам боеприпасов для Украины

Фото: вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 марта, Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины", - заявил министр.

По словам Блащака, Польша с самого начала стремилась положить старт такой инициативе. Он также сказал, что это большая поддержка для Украины и возможность польской оборонной промышленности.

Отметим, что к "альянсу" уже присоединилось 20 стран. Среди них:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Греция;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Швеция;
  • Испания;
  • Польша;
  • Норвегия.

Напомним, на днях ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины.

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