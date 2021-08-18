Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява

Олександр Петраков став виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Його представили 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на главу УАФ Андрія Павелка.
Петракова представили на засіданні виконкому УАФ. Він готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022
Олександр Петраков народився 6 серпня 1957 року в місті Києві. Є вихованцем київського футбольного клубу "Динамо".
З 2009 року має почесне спортивне звання заслуженого тренера України. У 2019 році був нагороджений президентом України званням заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.
Саме під керівництвом Олександра Петракова молодіжна національна команда вперше в історії українського футболу виграла чемпіонат світу серед 20-річних. Відбулося це у 2019 році.
Наразі у фахівця є діючий контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ) - він тренує збірну України U-18.
Головний кандидат на посаду тренера збірної, Сергій Ребров, продовжить тренувати арабський "Аль-Айн". Розірвати контракт йому так і не вдалося.
Раніше повідомлялося, що еміратський клуб "Аль-Айн" не відпускав головного тренера команди Сергія Реброва на аналогічну посаду в збірній України.
Зазначимо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив про закінчення п'ятирічного контракту з Українською асоціацією футболу і відхід з посади.
Нагадаємо, про те, що Петракова розглядають кандидатом у тренери, РБК-Україна стало відомо минулого тижня.