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Став відомий другий фіналіст Australian Open-2019

Новини » Спорт    25.01.2019 - 12:13
Став відомий другий фіналіст Australian Open-2019
Фото: Новак Джокович (twitter.com/AustralianOpen)

Йому належить провести поєдинок з іменитим Надалем

Сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Перша ракетка світу в півфіналі розгромив представника Франції Люка Пуи, котрий займає 28 місце в світовому рейтингу. Матч тривав 1 годину 23 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:2, 6:2.

Джокович зіграє у вирішальному матчі в Мельбурні в сьомий раз, а на турнірах Grand Slam - в 24.

За титул серб побореться з другою ракекою світу Рафаелем Надалем, який напередодні переграв грека Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:2, 6:4, 6:0. 

Фінал в чоловічому одиночному розряді Australian Open відбудеться 27 січня. Чинним переможцем турніру є швейцарець Роджер Федерер.

Нагадаємо, у фіналі жіночого розряду зустрінуться чешка Петра Квітова і японка Наомі Осака. Переможниця цього матчу стане першою ракеткою світу.

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