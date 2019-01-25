Став відомий другий фіналіст Australian Open-2019

Фото: Новак Джокович (twitter.com/AustralianOpen)

Йому належить провести поєдинок з іменитим Надалем

Сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Перша ракетка світу в півфіналі розгромив представника Франції Люка Пуи, котрий займає 28 місце в світовому рейтингу. Матч тривав 1 годину 23 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:2, 6:2.

Masterclass @DjokerNole def. Lucas Pouille 6-0 6-2 6-2 in one hour and 23 minutes to advance to his seventh #AusOpen final. pic.twitter.com/LwJT5J4BFB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019

Джокович зіграє у вирішальному матчі в Мельбурні в сьомий раз, а на турнірах Grand Slam - в 24.

За титул серб побореться з другою ракекою світу Рафаелем Надалем, який напередодні переграв грека Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:2, 6:4, 6:0.

Фінал в чоловічому одиночному розряді Australian Open відбудеться 27 січня. Чинним переможцем турніру є швейцарець Роджер Федерер.

Нагадаємо, у фіналі жіночого розряду зустрінуться чешка Петра Квітова і японка Наомі Осака. Переможниця цього матчу стане першою ракеткою світу.