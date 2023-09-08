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Становится прохладнее. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня

Украина, Пятница 08 сентября 2023 07:00
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Становится прохладнее. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 сентября, в Украине будет прохладнее. Хотя в некоторых регионах синоптики предупредили о пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как уточнили синоптики, "холодком" повеет еще с ночи. Так, на большей части территории ночью градусники показывали не выше +6-11°.

"Днем +19-24°; в южной части и Закарпатье ночью было 11-16°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

При этом, учитывая, что до 10 сентября в Украине господствует бабье лето, сегодня обойдется без осадков, которые напомнят о себе местами разве что пасмурной погодой.

Становится прохладнее. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня

Погода в Киеве и области

В столице и столичном регионе также осадков не предвидится. При этом днем температура воздуха будет держаться днем в диапазоне:

  • Киев - +21-23°;
  • Киевская область - +19-24°.

Предупреждение о пожарной опасности

По данным синоптиков, 8-10 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму и в Ровенской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Становится прохладнее. Синоптики дали прогноз в Украине сегодня

Когда в Украине похолодает и придут дожди

12-13 сентября по прогнозу синоптика Наталки Диденко в Украине начнет холодать. И уже 13-15 сентября в Украину придут первые осенние дожди.

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