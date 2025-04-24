Стабильность энергосистемы летом может зависеть от пересмотра прайс-кэпов, - эксперт

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ТРК "Киев".

По мнению эксперта, одним из ключевых факторов, который будет влиять на стабильность энергоснабжения летом, станет уменьшение мощностей из-за плановых ремонтов на атомных электростанциях.

"Это там действительно может быть выведено практически все блоки, но они поочередно будут выводиться и одновременно летом, а это означает, что более 3 гигаватт у нас не будет дополнительно в системе", - пояснил Омельченко.

По его словам, дополнительную нагрузку может создать жара, которая резко увеличивает потребление электроэнергии.

Еще одним весомым риском он назвал российские обстрелы энергетической инфраструктуры.

На этом фоне особенно критичной является возможность импорта электроэнергии из Европы. Впрочем, по мнению Омельченко, действующие ценовые ограничения мешают эффективно использовать европейский ресурс.

"У нас все же есть ограничения цены, административное ограничение цены на рынке и так называемые прайс-кэпы, и это не позволяет полностью раскрыть импортный потенциал в то время, когда нам нужна электрическая энергия, то есть когда есть дефицит", - подчеркнул эксперт.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец заявил, что рынок электроэнергии в Украине продолжает накапливать долги из-за ошибочных регуляторных решений и вмешательства государства в ценовое регулирование.