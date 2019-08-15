Стабільна робота держбанків впливає на всю українську банківську систему, - Анжунер

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Глава Наглядової ради Ощадбанку прокоментував модернізацію систем корпоративного управління в держбанках

Модернізація державних банківських установ, а також підвищення їх прибутковості та ринкової вартості є основними цілями реформування, оскільки ці фінансові установи, що становлять 60% всієї банківської системи, надають істотний вплив на стабільність усього банківського сектора країни. Про це в своєму блозі заявив глава Наглядової Ради Ощадбанку Шевки Аджунер, коментуючи модернізацію систем корпоративного управління в держбанках, яке тепер відповідає загальносвітовим стандартам.

«Фінансовий стан і результати діяльності цих банків, компетентність керівництва і управління мають вирішальне значення для загального стану та конкурентоспроможності банківської системи. У чому полягають ці зміни? Перш за все - у впровадженні моделі корпоративного управління за міжнародними стандартами. Першим кроком в цьому напрямку стало формування наглядових рад в державних банках, більшість членів яких складають незалежні директори», - зазначив Аджунер.

Він нагадав, що незалежні директори обираються з глобального пулу кандидатів за конкурентною і прозорою процедурою за участю міжнародних партнерів України і міжнародної рекрутингової компанії з бездоганною репутацією. Шість з дев'яти членів наглядової ради Ощадбанку - незалежні директори, інші троє представляють державу: по одному від президента, уряду і парламенту.

«Ми всі пишаємося, що наші компетенції пройшли безпрецедентний в історії української банківської системи конкурсний відбір», - заявив Аджунер, - Ощадбанк є системоутворюючим установою. Надійність банківської системи в значній мірі залежить від його стабільності. Тому підбір менеджменту повинен бути обережним і не може відбуватися за логікою революційної доцільності », - підкреслив глава наглядової ради державного Ощадбанку.

Аджунер відзначив суттєву модернізацію роботи Ощадбанку за останні роки: модернізація відділень, нова корпоративна культура, інвестиції в людський капітал, орієнтованість на клієнтів, сучасні онлайн-сервіси та нові бізнес-напрямки, включаючи підтримку малого і середнього бізнесу. Він додав, що незабаром наглядова рада Ощадбанку приступить до аналізу професійних компетенцій керівників членів правління і ключових керівників банку.

«Ми не тільки оцінюємо прогрес в діяльності банку відповідно до великої кількості фактів і звітів, а перш за все визначаємося з можливістю менеджменту відповідати новим вимогам, зберегти динаміку змін і привести банк до досягнення певних цілей, - підкреслив глава наглядової ради Ощадбанку, - На підставі отриманих матеріалів і висновків наглядова рада вирішила підтвердити професійний рівень голови правління Андрія Пишного, його повну відповідність кваліфікаційним вимогам і продовжила його повноваження на наступні п'ять років. Ми глибоко переконані в здатності голови правління виконати завдання бізнес-стратегії на 2018-2022 роки».