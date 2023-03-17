В Киеве и области отменили отключения света

Отключения света, которые ввели ещё утром 15 марта, отменили в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Энергоснабжение постепенно возобновляется для жителей Киевской области.

Тем не менее, ситуация в энергосистеме до сих пор остается сложной.

Напомним, 9 марта Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по Украине. Государство-агрессор выпустило по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Половину целей удалось сбить, но существенно пострадала украинская энергетическая инфраструктура.