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ССО показали видео уничтожения грузовика окупантов с иранскими снарядами для "Градов"

Пятница 17 ноября 2023 08:27
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ССО показали видео уничтожения грузовика окупантов с иранскими снарядами для "Градов" Фото: бойцы ССО ВСУ уничтожили российский "Урал" с иранскими снарядами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили грузовик российских оккупантов "Урал-4320" с боекомплектом для реактивных сислем залпового огня БМ-21 "Град", а также поврежили саму установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО ВСУ.

"Взрывную" цель захватчиков украинские защитники обнаружили на Южном направлении.

Этот грузовой автомобиль с боекомплектом противника был замаскирован, но спрятать технику россиянам от операторов аэроразведки ССО не удалось. Спецназовцы навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами "Уралу" интервентов с иранскими снарядами.

"Экипаж БпАК оперативно скорректировал по целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны", - говорится в публикации.

В результате прицельной работы бойцов был уничтожен вражеский "Урал-4320" с БК для РСЗО БМ-21 "Град", а также повреждена сама РСЗО.

Согласно данным разведки, в грузовике российских захватчиков было 55 реактивных снарядов иранского производства.

В ССО также обнародовали видео этой операции на Южном направлении.

Напомним, ранее бойцы ССО показали видео уничтожение российского "Солнцепека" возле Авдеевки.

А также недавно спецназовцы с помощью дрона выследили и уничтожили вражеский РЭБ "ЛЕЕР-2".

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