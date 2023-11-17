ССО показали видео уничтожения грузовика окупантов с иранскими снарядами для "Градов"
Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили грузовик российских оккупантов "Урал-4320" с боекомплектом для реактивных сислем залпового огня БМ-21 "Град", а также поврежили саму установку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО ВСУ.
"Взрывную" цель захватчиков украинские защитники обнаружили на Южном направлении.
Этот грузовой автомобиль с боекомплектом противника был замаскирован, но спрятать технику россиянам от операторов аэроразведки ССО не удалось. Спецназовцы навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами "Уралу" интервентов с иранскими снарядами.
"Экипаж БпАК оперативно скорректировал по целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны", - говорится в публикации.
В результате прицельной работы бойцов был уничтожен вражеский "Урал-4320" с БК для РСЗО БМ-21 "Град", а также повреждена сама РСЗО.
Согласно данным разведки, в грузовике российских захватчиков было 55 реактивных снарядов иранского производства.
В ССО также обнародовали видео этой операции на Южном направлении.
Напомним, ранее бойцы ССО показали видео уничтожение российского "Солнцепека" возле Авдеевки.
А также недавно спецназовцы с помощью дрона выследили и уничтожили вражеский РЭБ "ЛЕЕР-2".
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