ССО дроном уничтожили вражеский катер с экипажем на южном направлении (видео)

Украинские военные обнаружили вражеский катер вместе с экипажем и с помощью FPV-дрона уничтожили его. Россиянам не помогло даже маневрирование на воде, беспилотник смог догнать плавсредство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"FPV-дрон воинов ССО Украины уничтожает катер с российскими оккупантами. Кадры операторов 73-го морского центра специального назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины Сил специальных операций, которые работают на южном направлении, сняли момент уничтожения противника. На видео показано, как операторы ССО направляют беспилотник в лодку россиян.

"Те пытаются маневрировать по воде, одновременно дрон заходит на траекторию удара. Несмотря на попытки российских военных вывести лодку из-под удара плавсредство с экипажем из трех бойцов было уничтожено", - добавили в командовании.

Ситуация на левом берегу Днепра

По данным британской разведки, за последнюю неделю вдоль нижнего течения Днепра вспыхнули бои небольшого масштаба. Это поставило российских генералов перед дилеммой: укреплять этот район или перебрасывать войска на восток - в районы основных контрнаступательных операций Украины.

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и якобы прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что заявления о продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области вредят защитникам. По ее словам, украинские военные призывают сохранять информационную тишину.