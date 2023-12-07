ССО на Авдеевском направлении ударили по группе оккупантов: уничтожено восемь россиян (видео)

Силы обороны Украины обнаружили группу россиян на Авдеевском направлении и с помощью миномета ударили по ней. Восемь оккупантов удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Операторы ССО продолжают выполнять боевые задачи на Авдеевском направлении и препятствовать попыткам оккупационных войск окружить город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночное время воины 8-го полка с помощью коптера с тепловизионным видением зафиксировали попытку противника завести подкрепление на передовые позиции.

"По врагу был оперативно нанесен сокрушительный удар. В результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов уничтожены, еще один получил ранения", - добавили военные.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский отмечал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического завода.

По всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степовому, что к северо-западу от города. Захватчики хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ.