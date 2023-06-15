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США обвинили Россию в торговле гражданами Украины

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Четверг 15 июня 2023 22:29
США обвинили Россию в торговле гражданами Украины Фото: Флаг США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США усилили критику России из-за фактов торговли людьми. Речь идет об украинских детях, которых незаконно депортировали во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США, о котором пишет Reuters.

В отчете Государственного департамента о торговле людьми за 2023 год Россия была включена в список "государственных спонсоров" торговли людьми. Также Россия заняла одно из первых мест в мире по этой проблеме.

Раздел о России содержал больше критики, чем в прошлом году. В отчете также упоминается насильственная передача тысяч украинских детей в Россию, которая является предметом судебного преследования Международного уголовного суда в отношении российских чиновников, включая российского диктатора Владимира Путина.

"Существовала государственная политика или схема торговли гражданами Украины и северокорейскими рабочими", - говорится в отчете.

Также в Госдепе сообщили, что российские официальные лица принуждали и обманывали взрослых иностранных граждан участвовать в войне России против Украины.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май точно известно о 19 393 ребенка, которые были незаконно вывезены в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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