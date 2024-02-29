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В США обвинили Грузию в причастности к поставкам чипов в РФ. В Тбилиси отреагировали

Архивное фото: В США обвинили Грузию в причастности к поставкам чипов в РФ (semiconductorforu com)
Автор: Дмитрий Браславский

Грузия обратилась к Соединенным Штатам Америки за доказательствами того, что страна поставляет России чипы в обход санкций.

Об этом заявила Служба доходов Министерства финансов Грузии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

Обвинения прозвучали на специальных слушаниях постоянного подкомитета Сената США по расследованиям при комитете по внутренней безопасности. 

Старший член подкомитета, сенатор-республиканец Рон Джонсон, высказал мнение, что с помощью Грузии и еще нескольких стран американские микросхемы попадают в российские системы вооружений.

Реакция Грузии

Отмечается, что Служба доходов Министерства финансов Грузии уже обратилась к американским коллегам и потребовала разъяснений, на основании каких доказательств были сделаны указанные заявления по поводу Грузии.

"В случае существования конкретных доказательств, просим американскую сторону поделиться ими с грузинской стороной", - сказано в заявлении.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что постоянный подкомитет Сената США по расследованиям при комитете по внутренней безопасности 27 февраля провел специальное слушание, чтобы выяснить, как американские микросхемы попадают в российские системы вооружений.

В ходе специального слушания сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии. Он отметил, что чипы американского производства продолжают находиться в оборудовании противника на поле боя Украины.

Bloomberg сообщало, что в прошлом году Россия импортировала передовые американские и европейские чипы на сумму более 1 миллиарда долларов. Это произошло, несмотря на введенные странами Запада санкции.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГрузияТбилиси