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США обвиняют индийского госслужащего в заговоре с целью убийства американца

Пятница 18 октября 2024 06:39
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США обвиняют индийского госслужащего в заговоре с целью убийства американца Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прокуроры США обвинили индийского государственного служащего в руководстве сорванным заговором с целью убийства в Нью-Йорке сикхского сепаратиста, имеющего гражданство США. Это дело нарушило отношения между США и Индией и напоминает убийство, произошедшее в 2023 году в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Викаш Ядав, 39 лет, был добавлен к уголовному делу против 53-летнего Нихила Гупты. В прошлом году Гупта был обвинен в сотрудничестве с агентом индийского правительства с целью убийства адвоката, который, как утверждается, был активистом всемирного движения за создание независимой родины сикхов на территории Индии.

Согласно обвинительному заключению, Ядав «проживал в Индии и руководил заговором с целью убийства из Индии».

Гупта, арестованный в Чешской Республике и экстрадированный в США, предположительно был завербован индийским государственным служащим, который назвал себя «старшим полевым офицером», отвечающим за «управление безопасностью» и «разведку». Этот государственный служащий, имя которого не было указано в первоначальных обвинениях против Гупты, был назван Ядавом в обвинительном заключении, вынесенном в четверг.

Прокуроры заявили, что Ядав работает в Секретариате кабинета министров правительства Индии, где находится служба внешней разведки страны.

Ядав и Гупта обвиняются в заказном убийстве, сговоре с целью совершения заказного убийства и сговоре с целью отмывания денег.

Гупта, находящийся под стражей без права внесения залога, не признал себя виновным.

Напомним, в понедельник Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству и вымогательству, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков Индии, проживающих в Канаде. Конфликт начался в прошлом году с убийства сикхского активиста.

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