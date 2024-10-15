Канада обвинила правительство Индии в убийстве и выслала ее дипломатов

В понедельник Канада обвинила правительство Индии в убийстве и вымогательстве, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков Индии, проживающих в Канаде. Конфликт начался в прошлом году с убийства сикхского активиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Канада выслала главного дипломата Индии и еще пятерых, заявив, что они являются частью обширной преступной сети. Индия ответила взаимностью, выслав шестерых канадских дипломатов.

Две страны находятся в напряженном споре после убийства в Канаде видного сикхского священнослужителя Хардипа Сингха Ниджара. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо заявило в то время, что его убийство было организовано индийским правительством.

Канада является домом для крупнейшей общины сикхов за пределами Индии, где религиозное меньшинство проживает в основном в северо-западном штате Пенджаб. Индийское правительство заявляет, что некоторые сикхи в Канаде активно участвуют в сепаратистском движении, которое стремится отделить от Индии родину сикхов, известную как Халистан.

Канадские власти заявили, что их расследование было сосредоточено на причастности индийского правительства к кампании, направленной против канадских активистов-сикхов.

Кем был лидер канадских сикхов

Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.

Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.

Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в "расстрельном списке", и что существует угроза его жизни.