США обратились к Франции с просьбой разработать варианты использования активов РФ для Украины

Соединненые Штаты обратились к Франции с просьбой помочь разработать варианты использования замороженных активов РФ для Украины.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она сообщила, что обратилась к министру финансов Франции Бруно Ле Мэру с просьбой помочь разработать варианты, требуемые лидерами G7, к июньскому саммиту, после того как Ле Мэр публично отверг ее мнение о том, что существует юридическое обоснование монетизации активов.

Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать искать варианты использования замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов.

Она заявила, что любые действия должны иметь четкое юридическое обоснование, которое стало камнем преткновения в переговорах, состоявшихся на этой неделе в кулуарах встречи министров финансов стран G20, организованной Бразилией.

Глава Минфина СЩА сказала, что, хотя некоторые европейцы скептически относятся к аресту активов, есть варианты, такие как использование активов в качестве залога по кредитам и новое предложение о выпуске синдицированного кредита, которое она назвала "интересным вариантом".

"Здесь есть сложные юридические вопросы. Мы согласны с тем, что все, что мы делаем, должно иметь четкое международное правовое обоснование, а также обоснование внутри страны. Мы собираемся продолжать работу. Сотрудники (Ле Мэра) работают вместе с нашими. Мы призвали его помочь нам придумать варианты, которые мы сможем представить лидерам", - подчеркнула она.

Конфискация российских активов

В конце прошлого года издание Financial Times писало о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов российских активов. План хотели согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не получилось.

Последнее время тема конфискации активов РФ становится все более актуальной. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о том, что существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу таких мер.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать активы России для того, чтобы финансировать военную помощь Украине.

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