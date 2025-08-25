США останавливают строительство ветровой электростанции из-за "вопросов нацбезопасности"

Ветровую электростанцию Revolution Wind строили у побережья Род-Айленда.

Датская компания-застройщик ветровых электростанций Orsted утверждает, что проект завершен примерно на 80% и 45 из 65 турбин уже установлены.

Несмотря на степень готовности проекта и тот факт, что он прошел многолетние федеральные и государственные проверки, Бюро по управлению энергией океана издало приказ о его приостановке.

В ведомстве заявили, что федеральное правительство должно пересмотреть проект и "решить вопросы, связанные с защитой интересов национальной безопасности Соединенных Штатов". В чем именно заключается угроза, не уточнили.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки раскритиковал приказ об остановке работ и заявил, что он и губернатор Коннектикута Нед Ламонт "используют все возможности для отмены решения об остановке работ на Revolution Wind". Оба губернатора являются демократами.

В чем важность ветровой энергии

Строительство Revolution Wind началось в 2023 году и должно было стать первым крупным проектом морской ветроэнергетики для штатов Род-Айленд и Коннектикут. Ожидалось, что он обеспечит электроэнергией более 350 тысяч домохозяйств.

Поскольку густонаселенные штаты имеют ограниченное пространство для наземных энергетических проектов, морская ветровая электростанция считается критически важной для достижения штатами своих климатических целей.

Ветровая энергия является крупнейшим источником возобновляемой энергии в США и обеспечивает около 10% электроэнергии, вырабатываемой в стране.

Это второй крупный проект ветровой энергетики, который Белый дом остановил. Первым был Empire Wind в Нью-Йорке. Строительство возобновили после вмешательства сенатора Чака Шумера и губернатора Кэти Хочул.