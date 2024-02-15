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США разрушили хакерскую сеть российской разведки

Фото: США разрушили хакерскую сеть разведки РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки разрушило хакерскую сеть разведки Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

"Второй раз за два месяца мы помешали спонсируемым хакерам начать кибератаки под прикрытием взломанных американских маршрутизаторов", - заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Министерство юстиции заявило, что в январе 2024 года санкционированная судом операция нейтрализовала сеть из сотен маршрутизаторов малых и домашних офисов, которые контролирует российская разведка и которые используются "для сокрытия и другого обеспечения различных преступлений".

"В этом случае российские спецслужбы обратились к преступным группировкам с просьбой помочь им атаковать домашние и офисные маршрутизаторы, но Министерство юстиции отключило их схему", - добавил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Гарланд заявил, что Министерство юстиции активизирует усилия по прекращению киберкампаний российского правительства против США и их партнеров, включая Украину.

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Вечером вторника, 30 января, у России начались масштабные проблемы с сетью Интернет.

Недавно мы сообщали, что украинские хакеры сломали госпредприятие Российской Федерации и украли документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки