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США не кличуть Росію назад в G7, це питання повинні вирішувати всі учасники, - Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 21:50
США не кличуть Росію назад в G7, це питання повинні вирішувати всі учасники, - Білий дім Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

США не кличуть Росію назад в клуб "Великої сімки". Це питання має вирішуватися всіма учасниками організації.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що Сполучені штати не будуть запрошувати Росію в організацію, оскільки вважають, що таке питання має вирішуватися всіма членами "Великої сімки".

"Я не думаю, що ми будемо знову запрошувати Росію або актуалізуємо колишнє запрошення. Очевидно, що запрошення може бути зроблено разом з нашими партнерами по G7", - сказала Псакі.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп минулого літа повторив своє бажання повернути Росію в "Велику сімку". Також він виступав за розширення клубу за рахунок включення Австралії, Індії і Південної Кореї. Але проти повернення Росії після шестирічної паузи, пов'язаної з анексією Криму в України, виступили Великобританія, Німеччина і Канада.

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