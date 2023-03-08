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США сняли санкции с ряда дочерних структур Сбербанка

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Среда 08 марта 2023 18:02
США сняли санкции с ряда дочерних структур Сбербанка Фото: США сняли санкции с ряда дочерних структур Сбербанка (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 марта, Соединенные Штаты Америки сняли санкции с ряда дочерних структур российского Сбербанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Речь идет об акционерном обществе "Сбербанк России", которое зарегистрировано в Казахстане и называется "ТехакаБанк".

Из списка санкций исключили минимум четыре дочерних структуры Сбербанка, все они зарегистрированы в столице Казахстана. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и провел встречу с президентом Касимом-Жомартом Токаевым.

Также Минфин США ввел санкции против восьми граждан Ирана и трех иранских юридических лиц.

Напомним, что в апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и российского Альфа-Банка.

В июле Европейский союз внес в седьмой пакет санкций против России один из крупнейших банков страны Сбербанк.

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