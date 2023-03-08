США сняли санкции с ряда дочерних структур Сбербанка
В среду, 8 марта, Соединенные Штаты Америки сняли санкции с ряда дочерних структур российского Сбербанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.
Речь идет об акционерном обществе "Сбербанк России", которое зарегистрировано в Казахстане и называется "ТехакаБанк".
Из списка санкций исключили минимум четыре дочерних структуры Сбербанка, все они зарегистрированы в столице Казахстана. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и провел встречу с президентом Касимом-Жомартом Токаевым.
Также Минфин США ввел санкции против восьми граждан Ирана и трех иранских юридических лиц.
Напомним, что в апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и российского Альфа-Банка.
В июле Европейский союз внес в седьмой пакет санкций против России один из крупнейших банков страны Сбербанк.
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