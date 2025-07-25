США сняли санкции с хунты в Мьянме: СМИ назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Independent .

Как пишет издание лидер хунты, генерал Мин Аун Хлаинг публично похвалил Дональда Трампа и направил ему письмо с просьбой об отмене ограничений. В письме от 11 июля генерал назвал Трампа "настоящим патриотом" и "сильным лидером", который ведет свою страну к процветанию.

Он также просил об уменьшении 40-процентных тарифов, введенных в отношении Мьянмы, и выразил готовность к переговорам по торговому соглашению с США.

После этого, как отмечает Independent, Министерство финансов США без всяких публичных объяснений сняло санкции с четырех человек и трех компаний, которые имеют тесные связи с военным режимом.

В то же время правозащитная организация назвала это решение "чрезвычайно тревожным" и отметила, что оно может свидетельствовать об изменении подхода США к режиму, который в 2021 году сверг демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и был обвинен в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Аун Сан Су Чжи, которая в свое время получила Нобелевскую премию мира, уже пятый год находится под арестом. Ей грозит 27 лет заключения по политически мотивированным обвинениям, которые призваны полностью устранить ее из политической жизни.