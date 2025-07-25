ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США сняли санкции с хунты в Мьянме: СМИ назвали причину

Пятница 25 июля 2025 13:57
UA EN RU
США сняли санкции с хунты в Мьянме: СМИ назвали причину
Автор: Ірина Глухова

США тихо отменили санкции против ключевых союзников военной хунты Мьянмы после похвалы американского президента Дональда Трампа. Лидер хунты назвал Трампа "настоящим патриотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Independent.

Как пишет издание лидер хунты, генерал Мин Аун Хлаинг публично похвалил Дональда Трампа и направил ему письмо с просьбой об отмене ограничений. В письме от 11 июля генерал назвал Трампа "настоящим патриотом" и "сильным лидером", который ведет свою страну к процветанию.

Он также просил об уменьшении 40-процентных тарифов, введенных в отношении Мьянмы, и выразил готовность к переговорам по торговому соглашению с США.

После этого, как отмечает Independent, Министерство финансов США без всяких публичных объяснений сняло санкции с четырех человек и трех компаний, которые имеют тесные связи с военным режимом.

В то же время правозащитная организация назвала это решение "чрезвычайно тревожным" и отметила, что оно может свидетельствовать об изменении подхода США к режиму, который в 2021 году сверг демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и был обвинен в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Аун Сан Су Чжи, которая в свое время получила Нобелевскую премию мира, уже пятый год находится под арестом. Ей грозит 27 лет заключения по политически мотивированным обвинениям, которые призваны полностью устранить ее из политической жизни.

Переворот в Мьянме

В феврале 2021 года в Мьянме произошел переворот - военные захватили власть в стране, после чего в Мьянме вспыхнули протесты. Демонстранты требовали освобождения из-под стражи избранных лидеров государства и восстановления демократии.

Европейский союз и Соединенные Штаты ввели санкции против должностных лиц Мьянмы после военного переворота, и жестокого подавления массовых протестов.

22 марта 2023 года ЕС включил в санкционный список лидера хунты генерала Мина Ауна Хлаина, девять других высокопоставленных чиновников армии, а также председателя избирательной комиссии страны. Все они подпали под запрет на въезд и замораживание активов на территории ЕС.

Большинство из этих фигурантов уже находились под санкциями США. В своем последнем решении Вашингтон дополнительно ввел ограничения против начальника полиции Мьянмы, командующего армейских спецопераций и двух военных подразделений.

Подробнее о ситуации в Мьянме - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мьянма
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте