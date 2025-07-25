США сняли санкции с хунты в Мьянме: СМИ назвали причину
США тихо отменили санкции против ключевых союзников военной хунты Мьянмы после похвалы американского президента Дональда Трампа. Лидер хунты назвал Трампа "настоящим патриотом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Independent.
Как пишет издание лидер хунты, генерал Мин Аун Хлаинг публично похвалил Дональда Трампа и направил ему письмо с просьбой об отмене ограничений. В письме от 11 июля генерал назвал Трампа "настоящим патриотом" и "сильным лидером", который ведет свою страну к процветанию.
Он также просил об уменьшении 40-процентных тарифов, введенных в отношении Мьянмы, и выразил готовность к переговорам по торговому соглашению с США.
После этого, как отмечает Independent, Министерство финансов США без всяких публичных объяснений сняло санкции с четырех человек и трех компаний, которые имеют тесные связи с военным режимом.
В то же время правозащитная организация назвала это решение "чрезвычайно тревожным" и отметила, что оно может свидетельствовать об изменении подхода США к режиму, который в 2021 году сверг демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и был обвинен в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.
Аун Сан Су Чжи, которая в свое время получила Нобелевскую премию мира, уже пятый год находится под арестом. Ей грозит 27 лет заключения по политически мотивированным обвинениям, которые призваны полностью устранить ее из политической жизни.
Переворот в Мьянме
В феврале 2021 года в Мьянме произошел переворот - военные захватили власть в стране, после чего в Мьянме вспыхнули протесты. Демонстранты требовали освобождения из-под стражи избранных лидеров государства и восстановления демократии.
Европейский союз и Соединенные Штаты ввели санкции против должностных лиц Мьянмы после военного переворота, и жестокого подавления массовых протестов.
22 марта 2023 года ЕС включил в санкционный список лидера хунты генерала Мина Ауна Хлаина, девять других высокопоставленных чиновников армии, а также председателя избирательной комиссии страны. Все они подпали под запрет на въезд и замораживание активов на территории ЕС.
Большинство из этих фигурантов уже находились под санкциями США. В своем последнем решении Вашингтон дополнительно ввел ограничения против начальника полиции Мьянмы, командующего армейских спецопераций и двух военных подразделений.
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