США снова будут давить на Нидерланды из-за сотрудничества с Китаем, - Reuters

Администрация президента Джо Байдена планирует оказать давление на Нидерланды, чтобы они запретили ее компании для производства микросхем ASML обслуживать некоторые инструменты в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Руководитель экспортной политики США Алан Эстевес планирует в следующий понедельник встретиться с официальными лицами правительства Нидерландов и ASML Holding NV.

В МИД Нидерландов подтвердили предстоящую встречу, но не уточнили, какие темы будут на повестке дня.

"Нидерланды всегда ведут хорошие дискуссии с нашими партнерами. Встреча официальных лиц в понедельник является одним из примеров этого", - сообщили агентству Reuters в министерстве.

Издание указывает, что эта встреча направлена на то, чтобы убедить союзников присоединиться к усилиям США по дальнейшему подавлению способности Китая производить передовые чипы.

Китай пытается производить чипы

"В прошлом году китайский телекоммуникационный гигант Huawei, который попал под санкции, шокировал мир новым телефоном, оснащенным сложным чипом", - пишет издание.

Huawei Mate 60 Pro рассматривался как символ технологического возрождения Китая, несмотря на длительные попытки Вашингтона подорвать его возможности по производству передовых полупроводников.

Лидер Китая Си Цзиньпин на этой неделе пожаловался Байдену на попытки США заблокировать поставки в страну американских чипов. По словам Си, это препятствует развитию Китая.

Нидерланды частично мешали развитию Китая.

Правительство Нидерландов начало ограничивать использование определенного оборудования глубокого ультрафиолета для китайских клиентов и частично отозвало одну лицензию, что коснулось небольшого количества клиентов в Китае.

Но нидерландские ограничения не доходили до правил США, которые запрещали американским фирмам обслуживать оборудование на передовых китайских заводах.

Эстевес публично заявил, что США просят союзников помешать местным компаниям обслуживать определенные инструменты для производства микросхем для китайских клиентов.